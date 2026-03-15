Arranca el Concurso das Letras Galegas

La Asociación Cultural Mesa das Verbas y el Centro Comercial Arousa convocan el VII Concurso Literario Letras Galegas 2026 para promover la creación en gallego. Se admitirá un relato corto inédito por autor hasta el 3 de mayo. El fallo se dará a conocer el 16 de mayo en Vilagarcía, en un acto dedicado a Begoña Caamaño. El primer premio será de 400 euros.