Afundación retira 1.800 kilos de basura de los islotes de A Illa

Más de 80 personas, entre ellas 41 buzos, y 18 barcos participaron ayer en una jornada de voluntariado ambiental en el entorno de los islotes Areoso y Pedregoso, en A Illa de Arousa, convocados por Afundación, la Obra Social de Abanca. Esta es la novena acción desarrollada en esta zona en el marco del proyecto Plancton, que ha permitido retirar ya más de 150 toneladas de basura marina de los fondos y arenales de Galicia.

Las embarcaciones participantes partieron a las 9.30 de la mañana del puerto de O Xufre, y trasladaron a las personas voluntarias al entorno de los dos islotes para iniciar los trabajos de retirada de residuos, tanto en los fondos marinos como en los arenales. Tras la pesada final con la que concluyó la actividad en el puerto de Xufre, la balanza reflejó más de 1.800 kilos de residuos. En las 9 ocasiones en las que se ha trabajado en esta zona desde el inicio del programa Plancton en 2021, el voluntariado ha logrado retirar casi 12 toneladas de basura marina.

En la jornada de ayer, por una parte, en las inmersiones participaron buzos de la Cofradía de Pescadores San Xulián de A Illa, y buceadores de los clubes de Buceo Ons, Palmira Scuba, Raspa y Terra dos Mares, coordinados por el Club Subacuático Pérez-Sub.

Buzos en una embarcación con un saco lleno de residuos. / FdV

Durante cuatro horas y media, retiraron de los fondos aparejos de pesca extraviados durante el ejercicio de esta actividad, entre ellos, fundamentalmente, grandes marañas de redes, neumáticos, nasas y cabos. Un segundo grupo de personas voluntarias desembarcó en Pedregoso y Areoso donde recogieron también restos de cuerdas y cabos, nasas o restos de poliespán. Pero en esta ocasión, lo más significativo ha sido el gran número de botellas de plástico localizadas por el voluntariado en el arenal, un 95 por ciento de los residuos recogidos en la superficie de los islotes.

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Colaboraron en la jornada entidades como la Consellería de Medio Ambiente, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, la Federación Galega de Actividades Subacuáticas, Dragados Osmar, Edelmar Tres y Descargas J.C. Viñas e Hijos. Además, el Ayuntamiento de A Illa de Arousa se hará cargo de la gestión final de los residuos retirados a lo largo de la jornada.