Comercio
Zona Aberta y Xunta pasan revista a las necesidades clave del sector
Zona Aberta centró la reunión mantenida con el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, en un encuentro en el que se analizaron los principales desafíos del comercio local de Vilagarcía y las vías de colaboración para fortalecer el sector. El colectivo vilagarciano trasladó la importancia de seguir impulsando medidas que favorezcan la competitividad, la modernización y la continuidad de los negocios de proximidad.
Durante la reunión, Alén destacó el respaldo de la Xunta al pequeño comercio a través del Plan Estratéxico de Comercio de Galicia, que incluye acciones orientadas al apoyo a la dinamización de los centros comerciales abiertos, un ámbito en el que Zona Aberta desarrolla un papel clave en Vilagarcía.
También se abordó el reto del relevo generacional, con especial atención al trabajo de la Rede de polos de emprendemento de la Xunta, que cuenta con 15 oficinas en funcionamiento.
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