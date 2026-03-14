Zona Aberta y Xunta pasan revista a las necesidades clave del sector

Zona Aberta centró la reunión mantenida con el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, en un encuentro en el que se analizaron los principales desafíos del comercio local de Vilagarcía y las vías de colaboración para fortalecer el sector. El colectivo vilagarciano trasladó la importancia de seguir impulsando medidas que favorezcan la competitividad, la modernización y la continuidad de los negocios de proximidad.

Durante la reunión, Alén destacó el respaldo de la Xunta al pequeño comercio a través del Plan Estratéxico de Comercio de Galicia, que incluye acciones orientadas al apoyo a la dinamización de los centros comerciales abiertos, un ámbito en el que Zona Aberta desarrolla un papel clave en Vilagarcía.

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También se abordó el reto del relevo generacional, con especial atención al trabajo de la Rede de polos de emprendemento de la Xunta, que cuenta con 15 oficinas en funcionamiento.