Setga ya ha retirado todas las farolas entre O Ramal y el parque de A Compostela

Trabajadores de la empresa Setga y operarios municipales han retirado en torno a la mitad de las farolas del paseo marítimo de Vilagarcía, que se van a sustituir por unos nuevos postes, diseñados por el artista local Elías Cochón y que serán fabricados con acero cortén.

La empresa adjudicataria de los trabajos ha empezado a retirar las farolas antiguas por el pinar de A Concha, y durante el día de ayer ya llegaban al entorno del parque de la playa Compostela, por lo que han pasado el ecuador del popular paseo vilagarciano.

La renovación del alumbrado público de este paseo es una de las actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Vilagarcía de Arousa, que ha recibido 2,5 millones de euros de fondos europeos.

Cartel de obra, en el que se aprecia el modelo de las nuevas columnas lumínicas. / Iñaki Abella

En concreto, esta actuación cuesta cerca de medio millón de euros y permitirá mejorar mucho el aspecto de uno de los lugares más turísticos y conocidos de la ciudad.

Esta obra, además, se complementará con la nueva zona verde de O Ramal, que también se está ejecutando con cargo al plan de turismo. Ambas obras deben estar terminadas, como muy tarde, antes del 30 de mayo.

Esta es la razón por la que numerosos operarios de Setga estuvieron ayer trabajando a pesar del mal tiempo, pues los plazos apremian y el periodo de ejecución de la obra se estimó en su momento en tres meses.

Las personas que caminan estos días por el paseo marítimo se encuentran con que el lugar donde estaban las antiguas farolas está acotado con vallas. En algunos casos, además, ha sido necesario excavar en la arena. También hay vehículos y operarios en la zona, por lo que en su momento el Concello ya apeló a la comprensión y paciencia de vecinos y visitantes.

Ahorro de 17.000 euros al año

La actuación se le adjudicó a la empresa Setga por 491.400 euros. Las nuevas farolas, según el Ayuntamiento, ofrecerán mayor potencia lumínica y gastarán menos energía. De hecho, la administración local estima que los nuevos puntos de luz ahorrarán 17.000 euros al año en electricidad y reducirán las emisiones de CO2 en 26 toneladas.

Espacios vallados donde se encontraban las antiguas farolas. / Iñaki Abella

El paseo contaba con 101 puntos de luz. Ahora se van a instalar 54 nuevas columnas. Serán del modelo "Seabird", y habrá dos tipos. Uno, con un brazo doble de 7,5 metros de altura, que se instalará desde el inicio del paseo, en O Ramal, hasta prácticamente el lavadero; y otro, con un solo brazo de 6 metros de altura, desde allí hasta el parque infantil y la zona verde frente al Hotel Carril, es decir, la zona donde el paseo se estrecha.

Al tratarse de un diseño exclusivo del Ayuntamiento, será un elemento único e identificativo y permitirá su uso posteriormente, cuando se realice la renovación del muelle de O Ramal como espacio de recreo, cambiando también las farolas que discurren frente a la playa de A Concha. Ravella también prevé, en una próxima fase, renovar el alumbrado en la parte final del paseo marítimo, pues el proyecto actual no llega hasta Carril.

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Además de las cuestiones estéticas, las nuevas farolas ofrecen un mayor rendimiento (una mejora energética del 79 por ciento), un claro ahorro de costes (17.000 euros al año y 73.554 kilovatios menos), una reducción de emisiones de más de 26 toneladas de dióxido de carbono al año y mayor durabilidad y calidad de la iluminación.