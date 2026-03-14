La salida de Vilagarcía se complica por la avería de unos semáforos

Los semáforos que regulan el cruce de la calles Limoeiro y Agustín Romero se estropearon ayer, complicando la salida de vehículos de Vilagarcía hacia el sur del municipio y localidades vecinas, como Vilanova o Cambados.

Y es que esa es, precisamente, la salida más utilizada por los coches que circulan por Rodrigo de Mendoza en dirección Vilaxoán, y que desde enero tienen que desviarse hacia A Laxe y la parte posterior de Fexdega debido al cierre parcial de Rodrigo de Mendoza, por las obras del tanque de tormentas de Fexdega.

Estas obras, que marchan con un considerable retraso sobre los plazos anunciados en un primer momento por la Xunta de Galicia, han desviado una gran parte del tráfico de salida de Vilagarcía hacia A Laxe y Cornazo, y numerosos vehículos confluyen precisamente en ese cruce regulado por semáforos, y que ayer se estropearon.

Además, se da la circunstancia de que el equipo de electricistas guardia del Ayuntamiento trató de repararlos, pero sin éxito. Por ello, se ha llamado a la empresa concesionaria del mantenimiento de las señales, pero los operarios no podrán acudir a Vilagarcía hasta este lunes.

Agentes de la Policía Local se desplazaron hasta el cruce para regular el tráfico en un primer momento, y se optó también por pedir al Servicio Municipal de Emerxencias que retirase sus vehiculos de las inmediaciones del cruce, para mejorar la visibilidad, tanto de los conductores que se incorporan a la vía principal desde Limoeiro como de los que bajan de Cornazo hacia Vilagarcía.

Noticias relacionadas

Así las cosas, el cruce queda regulado hasta por una señal de stop hasta que se reparen los semáforos, por lo que se advierte a los conductores de que deben extremar la precaución. También se han puesto señales de limitación de velocidad en Agustín Romero.