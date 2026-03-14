La popular Paz Padilla recorre la Variante Espiritual

El curso de Gestión Integral de Almacén del Programa Integrado de Empleo de la Mancomunidade do Salnés concluyó tras 125 horas de formación especializada en materias como almacenamiento, suministro y logística.

Los 15 alumnos completaron contenidos teóricos, una visita a empresa y ahora comenzarán prácticas de 15 días en siete firmas de la comarca, una experiencia que refuerza sus opciones de inserción laboral en un sector con una importante demanda.

La presentadora y humorista Paz Padilla hizo escala y pernoctó en Vilanova durante su recorrido por la Variante Espiritual del Camino de Santiago. La andaluza viaja acompañada por un grupo de amigas, entre ellas su hermana.

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Está previsto que hoy sábado, a partir de las 8 de la mañana, continúen la ruta por la Traslatio Mar de Santiago. Con motivo de su paso por el municipio, la asociación que lidera esta travesía fluvial obsequió al grupo con varios ponchos impermeables. n