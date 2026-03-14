Peregrinación
La popular Paz Padilla recorre la Variante Espiritual
El curso de Gestión Integral de Almacén del Programa Integrado de Empleo de la Mancomunidade do Salnés concluyó tras 125 horas de formación especializada en materias como almacenamiento, suministro y logística.
Los 15 alumnos completaron contenidos teóricos, una visita a empresa y ahora comenzarán prácticas de 15 días en siete firmas de la comarca, una experiencia que refuerza sus opciones de inserción laboral en un sector con una importante demanda.
La presentadora y humorista Paz Padilla hizo escala y pernoctó en Vilanova durante su recorrido por la Variante Espiritual del Camino de Santiago. La andaluza viaja acompañada por un grupo de amigas, entre ellas su hermana.
Está previsto que hoy sábado, a partir de las 8 de la mañana, continúen la ruta por la Traslatio Mar de Santiago. Con motivo de su paso por el municipio, la asociación que lidera esta travesía fluvial obsequió al grupo con varios ponchos impermeables. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Barajan organizar movilizaciones contra el recorte de la producción en el vino de Rías Baixas
- Los viticultores temen que recortar la producción de uva suponga su «ruina»
- Dimisión en el PP de O Grove: Pablo Leiva, incapaz de resolver los problemas del partido, renuncia «a todo»
- El Concello de Vilagarcía alcanza un acuerdo para abrir un parking en el solar del antiguo Liceo
- Recuperado uno de los miradores más espectaculares de la ría de Arousa
- Furor por los clubes de lectura