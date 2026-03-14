Piden tres años de cárcel para el exgerente de Porto de Cambados

La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra acoge este martes, 17 de marzo, el juicio contra el exgerente de Porto de Cambados acusado del presunto desfalco que se produjo en esta empresa dedicada a la comercialización de vieira, y que pertenece a la Cofradía de Cambados. En el banquillo de los acusados se sentará también su mujer. El juicio ya iba a celebrarse en enero, pero en ese momento se suspendió, y finalmente ha sido fijado de nuevo para este martes.

La Fiscalía solicita tres años de prisión para autor de los hechos que se investigan y otros dos para su esposa, como «cooperadora necesaria». Al exgerente se le imputan los delitos continuados de administración desleal y apropiación indebida durante los dos años que estuvo en el cargo.

El Ministerio Público ha remitido sus conclusiones provisionales para la apertura del juicio oral por la vía penal. Su pretensión es menor que la acusación particular ejercida por el pósito cambadés, quien pide 16 años de cárcel y lo considera autor del presunto desfalco de algo más de 200.000 euros.

Sin embargo, el fiscal considera probado un agujero en las cuentas de unos 36.000 euros. En el escrito se indica que entre el 16 de diciembre de 2019 y el 16 de marzo de 2022, J.L.R.S., «con el propósito de obtener un ilícito beneficio patrimonial y en perjuicio de la entidad a la que representaba, recibió, por cobros efectuados a distintos clientes, dinero en efectivo que no era ingresado en las cuentas de la empresa ni destinado en beneficio de la misma, sino que el acusado se hizo definitivamente con esas cantidades».

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Asimismo, añade el fiscal que «imputaba» a la compañía «gastos impropios, cargando a la tarjeta de la sociedad y a sus cuentas, gastos personales como por ejemplo, de supermercado, hostelería o de su vehículo particular». El letrado hace una relación de gastos «sin justificación ni autorización» como pagos de combustible por 7.825 euros; dietas y comidas valoradas en 5.321 euros o el pago de una multa de tráfico de 1.080 euros.