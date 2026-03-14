Medio Ambiente
Lobeira contará con siete cajas nido para pájaros insectívoros
Vilagarcía
La asociación Ideas de Bombero llevará a cabo en el monte Lobeira la instalación de siete cajas nido para pájaros insectívoros. Será mañana domingo en las inmediaciones del Faro das Lúas.
Esta iniciativa se suma a la instalación de cajas refugio para murciélagos que también ha llevado a cabo el colectivo representado por el vilagarciano Pancho de la Barrera. «La finalidad es la misma, que controlen las poblaciones de insectos para evitar las plagas. Cumplen una función medioambiental para controlar las poblaciones. Cabe decir que los murciélagos se comen de 1.000 a 2.000 insectos por noche. Eso va en beneficio de todos los cultivos», señaló el vilagarciano.
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