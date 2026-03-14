Tráfico de drogas
Juzgan a dos arousanos tras encontrarlas hachís y cocaína en el coche
Los hechos se produjeron en 2023 y uno de los dos procesados ya es reincidente
Vilanova
La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra celebra este martes una vista preliminar por un caso de drogas en el que están implicados dos arousanos. Si hay acuerdo entre las dos partes, ya no se celebrará juicio.
Los procesados fueron interceptados a principios de mayo de 2023 en un vehículo, en el que portaban distintas cantidades de hachís y cocaína, valorados en casi millón y medio de euros. Supuestamente, habían guardado el estupefaciente en un galpón de A Cerca, en Vilanova de Arousa. El fiscal pedía inicialmente para uno de los procesados seis años de cárcel, pues ya es reincidente, y para el segundo, cuatro años de prisión.
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