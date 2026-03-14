El Juzgado finiquita el proceso concursal del Liceo Casino

El Tribunal de Instancia de lo Mercantil de Pontevedra, plaza 2, acaba de dar por concluido el concurso de acreedores en el que entró el Liceo Casino de Vilagarcía en abril de 2019.

El órgano judicial ha publicado un edicto con el auto por el que se acuerda la conclusión del concurso, se aprueba la rendición de cuentas presentada por la administración concursal y se ordena el cierre provisional de la hoja abierta al Liceo Casino en el Registro Mercantil.

El Liceo Casino fue en un su momento una de las principales entidades recreativas de Vilagarcía de Arousa. Creada a principios del siglo XX, llegó a tener casi un millar de socios, y múltiples secciones deportivas y culturales.

No obstante, una serie de malas decisiones, el envejecimiento de la masa social y la llegada de nuevas formas de ocio para los jóvenes abocaron a la entidad a una crisis económica de la que no fue capaz de recuperarse.

Hace ya siete años

El Liceo entró en concurso en abril de 2019, con una deuda de medio millón de euros, contraída fundamentalmente con el Puerto de Vilagarcía por una concesión para construir un puerto deportivo. Seis años después, en abril de 2025, se decretó la disolución definitiva de la entidad, advirtiendo a los posibles acreedores de la nueva situación, para que reclamasen lo que estimasen oportuno.

Ahora, la administración judicial acuerda la finalización del concurso, siete años después de su inicio. Esta decisión llega unas semanas después de que trascendiese que ha salido a la venta el solar de Ravella que perteneció en su día al Liceo Marítimo, por unos dos millones de euros.

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Se trata de una finca de 2.800 metros cuadrados, y en su día se hizo un proyecto básico que contemplaba la construcción de 83 viviendas. Los anuncios publicados en varios portales inmobiliarios indican que sobre la finca hay redactado un proyecto básico de viviendas, locales comerciales, trasteros y aparcamientos.