Valga
Jornada sobre igualdad y violencia de género para personal municipal
El Concello de Valga y el Centro de Información á Muller (CIM) organizaron la jornada «Igualdade e protocolo de actuación ante casos de violencia de xénero», impartida por José Ángel Ruibal Pérez, criminólogo, agente de igualdad, exinspector de Policía Local de Pontevedra y coordinador del equipo de protección de víctimas de violencia de género en Boa Vila. Se trataron asuntos como la igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos sociales y profesionales, y diferentes aspectos relacionados con la violencia de género. Todo ello para «dotar al personal municipal de recursos para detectar posibles casos y saber cómo actuar ante esas situaciones de violencia».
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