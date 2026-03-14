El Concello de Valga y el Centro de Información á Muller (CIM) organizaron la jornada «Igualdade e protocolo de actuación ante casos de violencia de xénero», impartida por José Ángel Ruibal Pérez, criminólogo, agente de igualdad, exinspector de Policía Local de Pontevedra y coordinador del equipo de protección de víctimas de violencia de género en Boa Vila. Se trataron asuntos como la igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos sociales y profesionales, y diferentes aspectos relacionados con la violencia de género. Todo ello para «dotar al personal municipal de recursos para detectar posibles casos y saber cómo actuar ante esas situaciones de violencia».

Jornada sobre igualdad y violencia de género para personal municipal | FDV