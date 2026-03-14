James Rhodes estrecha lazos de gratitud con el centro Princesa Letizia de Vilagarcía

El Solifest sigue creciendo como una de esas iniciativas capaces de unir fiesta, compromiso y comunidad en un mismo escenario. El festival, promovido por la asociación vecinal Breogán de O Piñeiriño y Amencer-Aspace, volverá a celebrarse el próximo 19 de abril en este barrio de Vilagarcía con una fórmula que combina música, cultura, artesanía, convivencia y solidaridad. Su objetivo es claro: recaudar fondos para Amencer-Aspace, entidad que trabaja con personas con parálisis cerebral, al tiempo que se da visibilidad a una causa social que tiene en la implicación vecinal su mejor altavoz.

La dimensión humana del proyecto se ha vuelto a poner de manifiesto en las últimas semanas con un gesto cargado de simbolismo. Nueve usuarios del centro de día Princesa Letizia de Vilagarcía —Alonso, Fran, Albino, Lola, Eva, Juan, Alejandro, David y Lidia— han preparado una serie de regalos personalizados para el pianista James Rhodes, uno de los rostros conocidos que se ha sumado a la promoción del festival y a la difusión de su mensaje solidario.

Los obsequios, elaborados con esmero, incluyen una bolsa de tela con palabras en gallego, una taza, un llavero, chapas, una libreta y una pieza de madera grabada con láser con su nombre. No son regalos casuales. Incorporan términos como «Feitiño», «Rabudo», «Orballo», «Morriña», «Ledicia» o «Toxo», un guiño a la lengua gallega que encaja con el interés que Rhodes ha mostrado públicamente por Galicia. El músico estudia gallego y se declara un enamorado de esta tierra.

La intención es entregarle personalmente estos trabajos el próximo 27 de marzo, coincidiendo con su presencia en Vilagarcía con el espectáculo «Manía». Detrás de cada pieza hay horas de dedicación, creatividad y afecto, pero también el deseo de agradecer de forma cercana el respaldo prestado al Solifest.

La iniciativa se completó con un vídeo ideado por el director David Carrera en el que se muestra cómo fueron confeccionados los regalos. El audiovisual llegó al propio James Rhodes, que no solo lo vio, sino que además lo compartió en sus redes sociales para felicitar públicamente al centro. «Muy hermoso, qué amables, qué generosos, muchas gracias y mucha suerte», trasladó el pianista.

Noticias relacionadas

Ese intercambio resume bien el espíritu del Solifest: un festival solidario que no solo recauda fondos, sino que también teje vínculos, multiplica la ilusión y convierte la cultura en una herramienta de encuentro.