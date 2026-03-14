Construcción
La empresa ORV ultima una promoción de 58 viviendas en Vilagarcía
A.M.
La empresa ORV Contrataciones de Galicia, de la que forma parte la familia Valiñas, ultima toda la tramitación administrativa de su nueva promoción de Vilagarcía, que se ubicará entre las calles Rodrigo de Mendoza y Ramón Cabanillas, junto al río de O Con.
Se trata de una promoción que estará a continuación de la ya comercializada en su día por Valiñas en Rodrigo de Mendoza. Ambas han sido diseñadas por el arquitecto Carlos Berride, y compartirán la filosofía de apostar por las primeras calidades.
En lo que atañe a la tramitación del nuevo proyecto, Augas de Galicia expone estos días a información pública la solicitud de obra, en lo que supone uno de los últimos pasos antes de solicitar la licencia municipal. El edificio planteado es de 2.500 metros cuadrados, y está compuesto de sótano para aparcamiento y trasteros, planta baja destinada a uso comercial y viviendas, y cinco plantas y áticos.
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