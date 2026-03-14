Los dueños de pisos en alquiler crecen por la buena ocasión de negocio

Las inmobiliarias apenas tienen pisos para alquilar en O Salnés, y sin embargo el número de propietarios que arriendan viviendas sigue creciendo. Así lo apunta el Instituto Galego de Estatística (IGE) en un informe publicado ayer, sobre la caracterización socioeconómica de los arrendadores gallegos. En O Salnés, había 1.872 propietarios con viviendas en alquiler en 2023, y el año pasado ya eran 2.126, lo que supone 254 más que entonces.

El mercado del alquiler en la comarca arousana está caracterizado desde hace unos años por una gran falta de viviendas y la consecuente alza de precios de las que están en el mercado. Y muchos propietarios han aprovechado la coyuntura para poner pisos en el mercado, ya sea porque saben que podrán arrendarlos con facilidad o por la posibilidad de obtener ahora una mayor rentabilidad.

De hecho, a cierre de 2025 había más propietarios en todos los municipios de O Salnés que en 2023, a excepción de en Ribadumia, donde bajaron de 91 a 85. En el caso de A Illa, la cifra bajó con respecto a 2024, de 42 titulares que había entonces a 39 el año pasado.

En Vilagarcía, el IGE contabilizaba el año pasado 797 propietarios a 31 de diciembre, 104 más que dos años antes, cuando eran 693. También se ha producido un alza importante en Sanxenxo, otra localidad con el mercado del alquiler muy tensionado por su interés como destino de segundas residencias. En Sanxenxo, había el año pasado 421 propietarios de viviendas en alquiler, cuando en 2023 eran 372, lo que supone un crecimiento de casi medio centenar de personas.

Pensionistas

Otro aspecto que analiza el IGE en su investigación estadística es el relativo a la actividad económica de los arrendadores. Por término general, en torno a la mitad de los mismos son asalariados o autónomos, pero también hay más de una cuarta parte de pensionistas, que logran complementar sus pagas con las rentas mensuales de los alquileres.

En el caso concreto de Vilagarcía de Arousa, de los casi 800 propietarios de que tenía constancia el IGE a finales de 2025, algo menos de medio millar son personas en activo, y 215 son pensionistas, lo que significa el 27 por ciento del total.

El porcentaje ha disminuido ligeramente con respecto a 2023, cuando los retirados suponían el 28 por ciento de los arrendadores existentes en el municipio.

1,4 propiedades por persona

En lo que respecta a la edad media de los propietarios, en el conjunto de la comarca de O Salnés está en 58,6 años.

La población con los arrendadores más jóvenes es A Illa, con una media de 53,3 años, y la de mayor edad promedio es Sanxenxo, pues se acerca a los 60 años.

Finalmente, otro dato que muestra la estadística publicada ayer por el IGE es que una gran parte de los dueños de viviendas destinadas a alquiler cuentan con más de un inmueble.

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En el conjunto de la comarca, cada propietario tiene de media 1,4 pisos; la cifra más elevada es la de A Illa (1,7 viviendas por persona), y en Vilagarcía es de 1,3 pisos de media por cada propietario.