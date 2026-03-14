El Concello de Vilagarcía y la USC se unen para actuar ante las adicciones

El Concello de Vilagarcía reforzará en el último trimestre del curso la prevención de adicciones entre la población adolescente con el programa «Construíndo Saúde», que desarrollará en colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela y que llegará al alumnado de primero de ESO de los institutos Armando Cotarelo Valledor y O Carril. La propuesta se canaliza a través del departamento de Prevención Comunitaria, integrado en el área de Servizos Sociais, y busca actuar de forma temprana ante el consumo de sustancias adictivas y sus posibles derivaciones en conductas conflictivas.

El programa, dirigido también a las familias, cuenta con una amplia trayectoria. Diseñado por la USC en la década de los setenta y actualizado recientemente, «Construíndo Saúde» fue aplicado y evaluado en distintos lugares dentro y fuera de Galicia. Esa experiencia acumulada y los resultados obtenidos avalaron su eficacia, hasta el punto de que la iniciativa forma parte de la cartera del Servizo de Prevención de Condutas Aditivas de la Consellería de Sanidade como uno de los modelos de referencia.

La intervención en Vilagarcía arrancará después de un trabajo previo de preparación con los centros educativos. Docentes y orientadores de ambos institutos participaron en una actividad formativa impartida por el psicólogo Xosé Antón Gómez Fraguela. Esta formación pretende dotar al profesorado de herramientas para acompañar el desarrollo de una propuesta que, aunque tiene un carácter preventivo, también incide en dimensiones educativas y sociales clave en la adolescencia.

La metodología de «Construíndo Saúde» combina contenidos actualizados y dinámicas adaptadas al alumnado, con continuidad a lo largo del curso y con el respaldo del personal docente. Para el desarrollo de las sesiones en las aulas, el profesorado contará con el apoyo y seguimiento del departamento municipal de Prevención Comunitaria.

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Durante las actividades, los estudiantes abordarán cuestiones relacionadas con el tabaco, el alcohol y el cannabis, pero el programa va más allá del enfoque centrado en las sustancias. También incluye sesiones para fomentar el pensamiento crítico, reforzar la autoestima, promover valores como la tolerancia y la cooperación, y mejorar las capacidades de control emocional y de relación social. Con esta iniciativa, Vilagarcía apuesta por una prevención integral, asentada en la educación, la implicación de la comunidad escolar y la colaboración institucional.