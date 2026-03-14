El Concello abre el plazo para la participación a profesionales del sector en Vilagarcía, Cidade de Libro

El Concello de Vilagarcía abrirá el próximo 17 de marzo el plazo de inscripción para que editoriales, librerías y asociaciones participen en la sexta edición de «Vilagarcía, Cidade de Libro», que se celebrará del 8 al 14 de junio. La convocatoria dará prioridad a las entidades del municipio que trabajen en la promoción de la cultura, el fomento de la lectura y la defensa del uso de la lengua gallega, dentro de un evento que se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del calendario local.

Las bases, aprobadas en la última Xunta de Goberno Local, podrán consultarse desde el lunes en la sede electrónica y en el tablón de anuncios de la web municipal. Las entidades interesadas deberán formalizar su solicitud a través del Rexistro Xeral del Concello o por vía telemática, aportando la documentación exigida. En esas bases también se detallan tanto los requisitos de participación como las obligaciones que asumirán los colectivos seleccionados.

El evento, organizado por la Concellería de Xuventude en colaboración con la de Cultura, mantiene como objetivo principal impulsar la cultura, la lectura y la lengua gallega en todas las fases del proceso literario, desde la creación y la edición hasta la venta y el encuentro con el público. De ahí que se reserve un protagonismo especial al tejido cultural vilagarciano, aunque la programación también contará, mediante invitación, con entidades destacadas del sector y librerías especializadas de otros lugares vinculadas con la temática de esta edición.

Los participantes dispondrán gratuitamente de casetas en la zona expositiva, destinada a la muestra y venta de libros, pero su papel no se limitará a esa presencia física. Además de integrarse en la programación diseñada por el Concello, deberán organizar actividades complementarias propias, como presentaciones, firmas de autores, mesas redondas, debates, recitales, espectáculos o propuestas lúdicas relacionadas con la literatura.

«Vilagarcía, Cidade de Libro» repetirá este año una fórmula que combina exposición y actividades para todos los públicos, con rutas literarias infantiles y juveniles, encuentros con escritores, novedades editoriales y las ya consolidadas «conversas ao solpor», que reúnen a creadores de prestigio nacional e internacional.

Noticias relacionadas

El certamen, además, volverá a apostar por la innovación y la inclusión social y cultural. Entre las novedades figuran actividades dirigidas a colectivos específicos, como escolares, alumnado con necesidades educativas especiales o personas mayores, así como una iniciativa que empleará la tecnología para fomentar la lectura fuera de los espacios tradicionales. El objetivo es prolongar el impacto del programa más allá de la semana central de junio, con propuestas que se extenderán hasta noviembre.