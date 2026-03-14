Formación
Cambados impulsa un curso oficial y gratuito de lengua de signos
La iniciativa cuenta con 50 plazas ampliables y la inscripción estará abierta hasta el 6 de abril
El Concello de Cambados abrirá el 16 de marzo el plazo de inscripción para un curso oficial de lengua de signos, una iniciativa gratuita impulsada por la Concellería de Mocidade y presentada por los ediles Noelia Gómez y Tino Cordal «con el objetivo de seguir avanzando en la inclusión». La convocatoria ofertará inicialmente 50 plazas, ampliables en función de la demanda, y permanecerá abierta hasta el 6 de abril a través del correo omix@cambados.es.
El curso, de nivel A1 y con el aval oficial de la ONCE, se desarrollará durante tres meses a través de 53 módulos telemáticos que el alumnado podrá completar desde casa y a su propio ritmo. La formación incorpora herramientas de inteligencia artificial para corregir los gestos y comprobar si se realizan de forma adecuada, aunque antes del inicio habrá una reunión informativa con la empresa responsable para resolver dudas sobre el funcionamiento. Además, los participantes contarán coin docentes de apoyo durante todo el proceso y deberán superar un examen final.
Desde el gobierno local se destacó que la propuesta surge de la demanda social. El Concello quiere extender esta formación a trabajadores municipales, clubes deportivos y centros educativos para facilitar la comunicación y promover un modelo más inclusivo. Aunque es gratuito, el curso tiene un coste de 130 euros por persona.
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