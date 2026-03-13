Vecinos y hosteleros lamentan la pérdida de la Festa da Lamprea do Ulla

A pesar de la abundancia de producto en el río, y por tercer año consecutivo, el Concello de Pontecesures se queda sin Festa da Lamprea, para desesperación de vecinos y hosteleros.

Todo indica que la celebración va a quedarse en una ruta de tapas participada por seis bares o restaurantes de la localidad, un taller de cocina y poco más.

Insuficiente para los muchos vecinos y hosteleros que creen que el consolidado acontecimiento gastronómico de la Festa da Lamprea do Ulla no debería perderse, lamentando que se celebrara por última vez en 2023, siendo alcalde el conservador Juan Manuel Vidal Seage.

«Food truck» instalada por la Diputación en A Plazuela para promocionar las fiestas de la provincia. / FdV

Desde las elecciones municipales de aquel año el gobierno bipartito que conforman BNG y PSOE no organiza el evento, escudándose en que el popular pez conocido como «dama del Ulla» había escaseado, y así era.

«Pero este año vuelve a haber lamprea, y si no se celebra la fiesta es por el desinterés y desidia del gobierno», aseguran tanto vecinos como en el único grupo de la oposición municipal, del PP de Seage.

Preguntado al respecto, el exalcalde manifiesta que «este año la lamprea ha regresado al Ulla, pero a pesar de la abundancia tampoco vamos a tener fiesta, y los vecinos no entienden por qué».

Por iniciativa popular

Parece que «incluso hay algunos que sugieren organizar la fiesta por iniciativa popular, sin contar con el Concello para nada, pero saben que San Lázaro está a la vuelta de la esquina –el día 22– y no daría tiempo a organizarla, porque ya es tarde para conseguir la materia prima y los permisos necesarios».

Pili Novo y Manuel Losas, de Casa Farrucán, junto al pescador Pepe Barreiro, con la primera lamprea de la temporada. / Noé Parga

De ahí que el conservador lamente y condene el «pasotismo» del bipartito, «incapaz de llegar a un acuerdo con los valeiros –los pescadores que capturan la lamprea en el Ulla– porque no tiene ninguna intención ni interés por organizar esta fiesta».

Los valeiros coinciden al lamentar la falta de entendimiento y reconocen haber mantenido reuniones con ejecutivo local, la última el miércoles.

En esos encuentros se perfiló la ruta de tapas de lamprea, «pero ya nos dijeron que la fiesta propiamente dicha no es viable porque creen que no les daría tiempo a organizarla y que el coste es elevado».

El cartel del taller de cocina. / FdV

En este sentido, parece que la lamprea mediana que los valeiros están vendiendo a más de 40 euros la ofrecieron a 30 euros la unidad «para colaborar y que pueda celebrarse la ruta de tapas» en los seis negocios participantes.

«Es más o menos lo mismo que ya pagó otros años el Concello para organizar la fiesta, en la que suelen emplearse entre 300 y 400 lampreas», argumentan los pescadores.

Creen que «este año no puede haber la disculpa de falta de producto porque, si bien la campaña empezó mal, desde mediados de febrero tuvimos quince o veinte días de mucho pescado, como en los años de abundancia».

Menús a 30 euros en la XXV Festa da Lamprea do Ulla /

Tanto es así que «la demanda ha sido enorme por parte de los hosteleros y también entre los particulares, de ahí que hayamos estado vendiendo muy bien», aseguran los valeiros.

En definitiva, que los amantes de la lamprea deberán aprovechar la ruta de tapas o el «showcooking» que el Concello organiza el día 21, desde las 19.30 horas, en la plaza de abastos.

Se presenta como «una experiencia gastronómica sensorial sobre la lamprea con participación de personas de la localidad –se necesita inscripción previa– y degustación de producto», que será cocinado por José M. Mallón.

Todo ello después de que la Diputación llevara a Pontecesures la gira de las «food trucks» que recorren la provincia para promocionar las fiestas gastronómicas de interés turístico, entre las que, lógicamente, no se encuentra la de la lamprea del Ulla.

La actividad promovida por la Diputación. / FdV

Pero sí las dos que rinden homenaje a este producto en Arbo, como la del Albariño de Cambados, Marisco de O Grove, Ameixa de Carril, Cocido de Lalín, la Festa da Anguía e Mostra da Caña de Valga, la del mejillón y el berberecho de Vilanova, Vieira de Cambados, Troita de Ponte Caldelas, Choco de Redondela y tantas otras.

Se trata de «O Sabor das Rías Baixas», un programa «para acercar al público experiencias culinarias vinculadas a la identidad cultural de la provincia, para crear nuevas oportunidades de visita y consumo y también para favorecer la actividad económica local».

Algunos vecinos se preguntaban ayer por qué en la cocina itinerante instalada en A Plazuela –hoy también lo está – no se promociona la Festa da Lamprea de Pontecesures. Incluso animaban a boicotear la «food truck» y tachaban su presencia de «ofensa». La respuesta o explicación es clara y contundente: no se promociona la Festa da Lamprea do Ulla porque no existe desde hace tres años.