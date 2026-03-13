Ribadumia digitalizará el servicio del agua para evitar errores

El Concello de Ribadumia está trabajando para digitalizar todo el servicio del agua, especialmente la lectura de contadores, un objetivo que se ha agilizado después de que se detectaran una serie de errores a la hora de emitir facturas por el consumo a varias viviendas. David Castro, alcalde de Ribadumia, reconoce que «puede haber alguna factura errónea y emplazamos a cualquier vecino que detecte alguna anomalía en su factura que acuda al Concello para tratar de solucionarlo». Castro atribuye esta situación a un «error humano» en el cómputo de los consumos e insiste en que «no es que el Concello trate de aprovecharse de los vecinos, como tratan de insinuar algunos ya que, en cuanto detectamos este tipo de facturas erróneas, tratamos de solucionarlas».

Mientras, Somos Ribadumia cargó de nuevo contra el Concello por esta situación, alertando de que hay facturas que llegan al doble de lo que corresponde y consideran que el regidor «oculta un problema con las lecturas de los contadores». Somos recuerda que ya en noviembre alertaron de este problema sus homólogos socialistas y «en aquel momento, el Concello negó conocer el problema, quitándole hierro al asunto y limitándolo a un problema puntual en algún recibo». Pero el tema volvió a saltar en la sesión de la semana pasada y Somos insiste en que «existe un problema con la lectura de los contadores de agua, hasta el punto de que en este semestre siguen llegando facturas a las viviendas con precios erróneos, y no son solo una veintena, como llegó a afirmar Castro».

La formación que dirige Sergio Soutelo insiste en que este error del 20% en la lectura «acarrea un incremento del 100% derivado del canon de la Xunta, que se aplica por tramos, y los errores no se corrigen en la siguiente lectura». Mantiene que «se le está obrando de más a los vecinos, pero como las cantidades no son llamativas y los recibos están domiciliados, los errores están pasando desapercibidos».