La Diputación de Pontevedra reparten 609.000 euros para servicios sociales

La Diputación de Pontevedra aprobó una inversión de 2,9 millones de euros con cargo al Plan de Cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais, destinando 1,2 millones a sufragar la prestación directa del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y los 1,7 millones restantes a cubrir costes de personal en los departamentos de Servicios Sociales en 51 Concellos con menos de 20.000 habitantes.

En el caso de la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán, puede citarse a Cambados, que logra 69.385 euros, y O Grove, que percibe 79.306 euros.

Entre los beneficiarios también aparecen el Concello de A Illa de Arousa, que recibe 32.195 euros, Meaño, que se va hasta los 69.757 y Meis, con una aportación de 30.602 .

El Ayuntamiento de Ribadumia, con 26.901 euros, también está en la lista, al igual que lo están los de Sanxenxo y Vilanova de Arousa, que son dos de los más beneficiados de la provincia, con 101.683 euros y 104.248, respectivamente.

En el Ullán hay que hablar de 28.694 euros para Catoira, 35.038 consignados para Pontecesures y 57.346 euros que van a parar al Concello de Valga.

Luis López

El presidente del ente provincial, Luis López, explica estas inversiones diciendo que «es nuestro deber estar al lado de las personas que más lo precisan».

Noticias relacionadas

Así explica esta línea de ayudas destinada a mejorar la atención social en los Concellos, alegando que su intención es lograr «que esta provincia vaya a más, lo cual se consigue garantizando el bienestar del conjunto de la sociedad, de ahí que trabajemos sin descanso para lograrlo».