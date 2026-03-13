Recriminan al bipartito la ausencia de inversión para el sector del mar

El PP de A Illa cargó ayer contra el grupo de gobierno por no haber contemplado en el presupuesto aprobado la pasada semana una partida económica destinada al sector del mar. Los conservadores hicieron público ayer en redes sociales que «tal y como reivindicamos en el pleno, el grupo de gobierno anuncia unos presupuestos récord pero no se acuerda de la cofradía en todo el mandato».

Es más, la formación que lidera Matías González Cañón insiste en que, desde el bipartito, «no se han vuelto a nombrar las palabras mariscadoras, marineros, o bateeiros para nada desde que fueron los famosos pellets» que se localizaron en varias playas de A Illa después de que un barco perdiese parte de su carga y con los que el Concello de A Illa atacó la gestión de la Xunta durante esa crisis. Para los conservadores este tipo de actividades del grupo de gobierno varían «cuando ven las elecciones a la vuelta de la esquina».