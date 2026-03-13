Turismo
O Salnés se lanza a reparar la Variante Espiritual tras las borrascas invernales
El presidente de la Mancomunidade, David Castro, reconoce que la intención es que el producto turístico esté listo para la Semana Santa
A. G.
Los sucesivos temporales que han azotado la comarca de O Salnés han dejado numerosas secuelas en infraestructuras clave que ahora las administraciones tratan de reparar contra reloj. U a de esas infraestructuras es la Variante Espiritual, el emblema turístico del que presume la Mancomunidade y que se ha convertido en un referente para muchos de sus peregrinos. Las crecidas del río Umia y del Armenteira han dejado tramos de ese trazado, que coincide con la Ruta da Pedra e da Auga, seriamente dañados, por lo que el ente y los concellos por los que atraviesa han puesto en marcha tareas para conseguir que se encuentre transitable en todo su trazado antes de la Semana Santa, cuando se espera el primer pico de peregrinos del año.
Así lo reconoce el presidente de la entidad supramunicipal, David Castro, que ayer apuntaba a que los temporales y los desbordamientos han dejado «tramos muy defectuosos que estamos tratando de solucionar para facilitar el paso de los peregrinos». Un ejemplo de estas actuaciones es su propio municipio, el de Ribadumia, donde han comenzado a realizarse labores de acondicionamiento en la senda, con la reposición del terreno, garantizando la estabilidad y seguridad de la misma, al tiempo que se preserva su integración con el medio natural.
Castro apunta que la dureza del invierno ha dejado una importante huella en el trazado de la Variante Espiritual que ha obligado a la Mancomunidade a tomar medidas ante la proximidad de una época del año en la que se espera una importante afluencia de peregrinos, que apuestan por la Variante para poder realizar parte del recorrido hacia Compostela en barco, desde Vilanova hasta desembarcar en Pontecesures. Esa huella se nota de forma especial en el tramo que se encuentra entre Os Castaños y Ponte Arnelas, donde los efectos de las crecidas del río Umia son todavía claramente visibles, con zonas muy dañadas y prácticamente desaparecidas.
También en Meis, técnicos de la Mancomunidade han estado trabajando en el acondicionamiento del trazado y de los pequeños puentes de madera que atraviesan los numerosos riachuelos que bajan desde Castrove para que todo se encuentre en perfectas condiciones de cara a la Semana Santa. Además, esos técnicos van a realizar una amplia inspección por todo el recorrido, desde que entra en la comarca de O Salnés hasta la llegada a Vilanova para analizar las reparaciones que se deben realizar y ofrecer una buena imagen a los cientos de peregrinos que se van a acercar a la comarca a principios de abril en su camino hacia Compostela.
Castro explica que estas intervenciones llegan «en un momento clave, ya que Ribadumia recibe durante la Semana Santa un notable flujo de visitantes y peregrinos que apuestan por el turismo rural y los destinos vinculados a la naturaleza, como es el caso de la Ruta da Pedra e da Auga». Para los trabajos que se van a realizar a lo largo de toda la Variante, la Mancomunidade va a emplear uno de los vehículos que presentó en el día de ayer en Cambados.
La Variante espiritual se ha convertido en un elemento clave para el turismo en la comarca de O Salnés. Nacida hace ya más de quince años, este trazado alternativo al Camiño Portugués ha ido creciendo de manera exponencial todos los años, salvo en los afectados por la pandemia, convirtiéndose en uno de los itinerarios más recurrentes para los peregrinos, especialmente los de origen internacional. Sin embargo, la Variante todavía no cuenta con el reconocimiento de la Axencia Galega de Turismo como Camiño de Santiago oficial, algo en lo que está trabajando la Mancomunidade de O Salnés desde el pasado año. Para reclamar este reconocimiento, el ente está preparando un amplio dossier en el que se documentan las relaciones de la comarca de O Salnés con Santiago de Compostela.
Tres nuevos vehículos para llevar a cabo tareas de mantenimiento
La Mancomunidade de O Salnés presentó ayer tres nuevos vehículos que vienen a reforzar los servicios de conservación medioambiental de los que dispone el ente supramunicipal. Los tres vehículos se adquirieron en el marco del Plan de Compensación Ambiental, aprovechando las anualidades de 2024 y 2025.
Con la primera de esas anualidades, se invirtieron casi 60.000 euros, financiados en un 65% por la Xunta, en la adquisición de dos vehículos destinados a servicios técnicos de la entidad, así como a un vehículo especial tipo UTV y remolque para facilitar los trabajos de los peones medioambientales en caminos y zonas de difícil acceso. La segunda de las anualidades permitió la adquisición de un tractor, cuyo coste fue de 96.000 euros, de los que financió 35.000 la Xunta a través de los Fondos de Compensación Ambiental, que permitirá actuar en zonas de difícil acceso y en fincas.
El presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, destacó que estas incorporaciones «permiten mejorar la capacidad de respuesta de los servicios mancomunados y seguir avanzando en la conservación y mantenimiento del territorio, especialmente en el ámbito rural, donde este tipo de medios resultan fundamentales para actuar con mayor eficacia».
Con estas inversiones, la Mancomunidade refuerza su capacidad operativa para desarrollar tareas vinculadas a la conservación ambiental, al mantenimiento de vías y arcenes y a la mejora del espacio público, contribuyendo a una prestación más eficiente de los servicios y a una mejor atención a las necesidades de los nueve municipios que la conforman.
La entidad también puso en valor, durante el acto celebrado en el paseo de A Calzada, el apoyo que ha encontrado en la Xunta de Galicia, a través de la Dirección Xeral de Administración Local, por «hacer posible la ejecución de estas actuaciones que ayudan a mejorar la calidad de vida de los vecinos de o Salnés».
