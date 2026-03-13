Las «mulleres da nosa terra» en una villa marinera

La Consellería de Igualdade de Cambados, dirigida por Mar Pérez, presentará el próximo día 23 un nuevo cuento de la colección «Mulleres da nosa terra», que estará dedicado a las propias mujeres de Cambados, vinculadas al mar y a las que no se pudo hacer referencia en el primero de los volúmenes que editó la concejalía. «As mulleres do mar II» se presentará en las dependencias de la Cofradía de Cambados a las 20.30 horas del día 23.

El cuento que se edita en esta ocasión está basado en entrevistas que estas mujeres, y algún hombre, prestaron a la concejalía, por lo que esta ha buscado la fórmula para convertirlo en un homenaje bien merecido a todas y cada una de las mujeres que participaron en la iniciativa.

Desde la Concejalía resaltan que estas mujeres suponen un referente y uno de los motores económicos de una villa marinera como Cambados, donde siempre abundaron figuras femeninas como las pescantinas o las redeiras, trabajos muy vinculados al mar.

De hecho, uno d e los principales objetivos de la edición de este cuento es dar a conocer los distintos oficios que desempeñaron estas mujeres que tanto desde el mar como desde la ribeira, han sostenido la vida marinera.

Las ilustraciones que figuran en el libro están basadas en fotos de distintas ubicaciones de Cambados, con el objetivo de que los niños asocien estos oficios al propio casco urbano cada vez que se acerquen a alguno de esos puntos. «Queremos que vean que se trata de oficios vivos en esta villa marinera», explica Mar Pérez. La presentación se celebra coincidiendo con el mes del 8 de Marzo, jornada en la que se celebra el Día Internacional da Muller.