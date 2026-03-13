A Illa destina fondos de Rede Natura a mejorar el vallado de Xastelas

El Concello de A Illa ha solicitado una ayuda de 18.000 euros a la Rede Natura 2000, un convenio de protección medioambiental en el que se encuentra la zona de Carreirón. El destino de esos 18.000 euros es continuar con un programa que ha funcionado con mucho acierto en Carreirón, el de recuperar los espacios dunares que se encontraban degradados. En esta ocasión, el objetivo es ampliar el vallado de protección de la duna situada en la playa de Xastelas, especialmente en su cara que da al mar, ya que los visitantes de Carreirón continúan transitando por encima de ella sin ningún tipo de control.

El alcalde del municipio, Luis Arosa, reconoce que la duna de Xastelas «se ha recuperado en gran medida, pero creemos que esa zona que está sin proteger debe ser vallada para evitar que continúe degradándose con el paso de los cientos de visitantes, sobre todo en verano, que recibe el parque de Carreirón». No en vano, la de Xastelas es una de las playas que más visitantes recibe en A Illa, junto a O Bao y Area da Secada, ambas con Bandera Azul. Se trata del primer arenal que se encuentran los visitantes cuando se adentran en el interior de Carreirón.

Una de las cuestiones sobre las que llama la atención Arosa es sobre la concienciación ciudadana. El regidor insiste en que «animó a aquellos que nos visiten a que respeten los vallados, ya que hemos detectado que mucha gente pasa igual por encima de las dunas, adentrándose en el interior de la zona acotada para ahorrarse unos pocos metros de caminata; esos vallados están ahí para algo, para recuperar un espacio natural muy importante que no solo es fundamental a nivel medioambiental, sino que también realza el paisaje de Carreirón».

Además de esta medida, que se va a financiar con el dinero de Rede Natura, el Concello también va a comenzar a trabajar en la reparación de los vallados que derribaron los sucesivos temporales que azotaron la costa gallega este invierno.