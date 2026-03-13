La huelga de médicos se amplía a toda Primaria

La huelga de médicos indefinida desde hace nueve días y convocada por el sindicato O’Mega se amplió ayer a todas las categorías con la central sindical CIG-Saúde, que recuerda a la Xunta que «existe un problema con el personal médico, enfermería y personal administrativo, tanto de los centros de salud como de los Puntos de Atención Continuada».

Según la Consellería de Sanidade, el seguimiento de ambas huelgas, CIG y O’Mega, fue del 5,79% del personal en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés en horario de mañana y del 0,85% en el de tarde.

200 consultas anuladas al día

Según la gerencia del área sanitaria, las huelgas están lastrando la recuperación de la actividad asistencial. El gerente, José Flores, cifra en 345 las intervenciones quirúrgicas que dejaron de realizarse en 2025 por este motivo, una pérdida que acaba teniendo reflejo en los datos finales de las listas de espera, aunque siempre se intenta recuperar «a posteriori».

En Atención Primaria, añadió Flores, el seguimiento actual de los paros está suponiendo la cancelación de más de 200 consultas al día en el conjunto del área, una bolsa de actividad pendiente que también termina impactando en el sistema.

«Necesitamos medidas urgentes para mejorar las condiciones de trabajo», recuerdan, por su parte, los sindicatos.