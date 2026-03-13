Es la hora de renovar el carné de conducir

Siempre se ha dicho que para sacar el carné de conducir o renovarlo, al igual que para actualizar el permiso de armas u otros trámites similares, hay que pasar antes por el psicotécnico, que viene a ser una especie de examen psicológico y médico presencial que evalúa habilidades cognitivas (memoria, atención, razonamiento, coordinación) para determinar la aptitud mental y física de una persona.

En realidad hay que pasar por un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, que es donde el interesado puede realizar el psicotécnico.

En la comarca de O Salnés son nueve los existentes en el listado oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT), tres de ellos en Vilagarcía de Arousa, dos en Cambados, otros tantos en Sanxenxo y uno tanto en O Grove como en Pontecesures.

En ellos «puedes realizar la renovación completa del permiso e incluso te harán la foto en el momento», explican en Tráfico.

En esos centros «cobran un importe por el reconocimiento médico y la tasa correspondiente a la renovación del permiso de circulación», lo cual se va a unos 70 o 90 euros, dependiendo de cuál sea.

Una joven sometiéndose a pruebas de audición para superar el psicotécnico. / M. Méndez

Una vez superadas las pruebas que evalúan reflejos, coordinación motora, visión y audición, en el caso del permiso de conducir, «te entregarán un permiso provisional con el que podrás circular por nuestro país hasta que te entreguemos el definitivo», aclara la DGT.

Tarde «aproximadamente mes y medio» y puede recibirse en el domicilio «sin que tengas que realizar ningún otro trámite ni abonar ninguna tasa».

Eso sí, hay que tener en cuenta que «la renovación de autorizaciones de mercancías peligrosas tiene su propio procedimiento» y que si se han perdido todos los puntos del carné no puede renovarse, sino que es necesario hacer una recuperación del permiso.

No está de más insistir en que para renovarlo no es necesario realizar ningún examen, sino superar ese reconocimiento médico. Y además «puede hacerse desde tres meses antes a su fecha de caducidad, sin que adelantar la renovación suponga perder días de validez, ya que la prórroga del permiso empieza a contar desde la fecha en que caduca el antiguo».

Una de las pruebas en Centro Médico Psicotécnico Salnés, en Vilagarcía. / M. Méndez

Por cierto, que «aunque ya haya caducado puedes seguir renovando tu permiso, pero no puedes conducir», explica la DGT.

En el caso de las licencias de armas las pruebas son más estrictas, al menos en lo referido a estabilidad emocional y personalidad.

En definitiva, que son muchos los trámites que pueden realizarse se en un Centro de Reconocimiento de Conductores, cuyo papel resulta fundamental en materia de circulación y manejo de armas.

«No estamos aquí para quitar el carné a nadie, sino para facilitar las cosas y garantizar la seguridad de todos», explica la directora del Centro Médico Psicotécnico Salnés, situado en la calle Arapiles de Vilagarcía y uno de los más conocidos de la comarca.

Lugar en el que reconocen que el problemas del relevo generacional también se nota en este negocio y donde asumen que hay mucha gente que trata de «hacer trampas» cuando tiene que renovar el carné de conducir.