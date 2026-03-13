FECA abre en Vilagarcía un ciclo para mejorar la competitividad empresarial

La Federación Comarcal de Empresarios de Arousa, FECA, puso en marcha en Vilagarcía un ciclo de cuatro talleres concebido para ofrecer a empresas, autónomos y profesionales de la comarca herramientas útiles con las que afrontar nuevas exigencias normativas y mejorar su competitividad. La iniciativa cuenta con la organización técnica de AFYT Asesores y con la colaboración y financiación del Igape, y se desarrollará entre los meses de marzo y abril en el aula de formación de FECA, situada en Arzobispo Lago, 17.

Las sesiones tendrán carácter gratuito y podrán seguirse tanto de forma presencial como en línea, ya que todas serán retransmitidas en streaming. La inscripción, además, permitirá asistir al conjunto del programa con una única solicitud, independientemente de la modalidad elegida. Cada jornada estará presentada por el presidente de FECA, José Luis Vilanova, que compartirá mesa con los ponentes participantes en cada sesión.

El ciclo arrancó este jueves, 12 de marzo, con un taller centrado en la aplicación SES.Hospedajes, sus obligaciones legales y su utilización práctica en el sector turístico. En esta primera cita intervinieron Patricia Cabaleiro, posgraduada en Turismo y CEO de Rurartur; Jorge Olleros Rodríguez, doctor en Turismo y CEO del Hotel Spa Atlántico; y Carlos González Gallego, oficial de la Policía Nacional. La jornada inaugural contó además con la participación del director de Competitividad del Igape, Norberto Penedo, y del director de Competitividad de Turismo de la Xunta, Iván Meléndez.

El programa continuará el jueves 26 de marzo con una sesión dedicada a la logística sostenible y avanzada, abordando cuestiones ligadas a la digitalización, la automatización y los nuevos entornos operativos. El 16 de abril será el turno de la economía circular, planteada como una vía real para reforzar la competitividad empresarial. El cierre llegará el 30 de abril con un taller sobre factura electrónica y SIF-Verifactu, centrado en sus obligaciones, implantación práctica y claves de cumplimiento.