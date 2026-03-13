La Diputación presenta su programa Depo Van con el Arosa como primer beneficiario

Luis López anunció en Vilagarcía la segunda convocatoria del programa Depo Van, una línea de ayudas de la Diputación de Pontevedra que eleva su presupuesto hasta el millón de euros para facilitar a los clubes deportivos de la provincia la compra de vehículos y remolques, así como la adaptación de los mismos para el transporte de personas con discapacidad. El plan crece un 67 % respecto a su primera edición y permitirá conceder subvenciones de hasta 25.000 euros por entidad.

El presidente provincial dio a conocer esta nueva convocatoria durante el acto de entrega de una furgoneta al Arosa SC, una de las 33 entidades beneficiarias de la primera edición. Allí subrayó que «esta es la manera de construir y poner en valor la provincia del deporte», en un encuentro en el que también participaron el presidente del club, Manolo Abalo, y la directora de Deportes, Xisela Aranda.

El reparto de los fondos reserva 550.000 euros para clubes de cualquier disciplina, 350.000 para especialidades náuticas y 100.000 para entidades de deporte adaptado. Las ayudas podrán alcanzar los 25.000 euros para vehículos nuevos, 15.000 para usados y hasta 5.000 para remolques, adaptaciones o aparatos destinados a deportistas con discapacidad. La financiación máxima cubrirá el 80 % del coste.

Capitanes y presidente del Arosa junto a Luis López y Xisela Aranda. / FdV

La concesión se resolverá en régimen de concurrencia competitiva, con criterios como el número de licencias, la participación en competiciones oficiales, el municipio de origen o la disponibilidad y antigüedad de otros vehículos. Las entidades no beneficiarias en 2025 podrán presentar dos solicitudes y las ya subvencionadas, una. El plazo será de 30 días hábiles desde la publicación de las bases.

En el caso del Arosa, la Diputación aportó 22.300 euros para la adquisición de la nueva furgoneta. Abalo destacó que «hará que los jugadores que viven fuera de Vilagarcía estén más cómodos» y también supondrá un ahorro para el club.