Destinan 200.000 euros a la iglesia de San Vicente de O Grove

La iglesia parroquial de San Vicente de O Grove, construida hace 255 años para sustituir al templo visigótico enclavado en Adro Vello (O Carreiro) y ubicada al revés, con su entrada hacia el sol naciente, en lugar de hacia poniente, será sometida a obras de reforma y mantenimiento que van a facilitar su impermeabilización y aislamiento térmico.

De este modo la Xunta vuelve a apostar por este peculiar templo, cuya pila bautismal se ubica al lado contrario de lo que suele ser habitual, y por toda la parroquia, donde el verano pasado puso en marcha un centro de interpretación del yacimiento arqueológico de Adro Vello, situado a escasos metros de la iglesia, para así «poner en valor el importante patrimonio con el que cuenta Galicia».

Inauguración del centro de intepretación del yacimiento arqueológico de Adro Vello, en San Vicente de O Grove. / Paco Luna

Esta vez el Gobierno de Alfonso Rueda destina 200.000 euros a la restauración y conservación de la iglesia, tratando de «resolver los problemas de entrada de agua registrados en la cubierta y las escaleras de la torre del campanario».

Está previsto que, en un plazo de seis meses, se proceda a «mejorar la ventilación y los niveles de salinidad presentes en las fachadas, además de instalar chapas de zinc y láminas impermeables, modificar las carpintería de las ventanas, dotar de ventilación al bajo cubierta y renovar los morteros de cal tradicional».

Asimismo, la Consellería de Cultura anuncia la limpieza de las fachadas y otras mejoras con las que mejorar el aspecto actual del templo y dar mayores comodidades a los feligreses.