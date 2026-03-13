Destinan 200.000 euros a la iglesia de San Vicente de O Grove
La Xunta invierte en la impermeabilización del templo parroquial
La iglesia parroquial de San Vicente de O Grove, construida hace 255 años para sustituir al templo visigótico enclavado en Adro Vello (O Carreiro) y ubicada al revés, con su entrada hacia el sol naciente, en lugar de hacia poniente, será sometida a obras de reforma y mantenimiento que van a facilitar su impermeabilización y aislamiento térmico.
De este modo la Xunta vuelve a apostar por este peculiar templo, cuya pila bautismal se ubica al lado contrario de lo que suele ser habitual, y por toda la parroquia, donde el verano pasado puso en marcha un centro de interpretación del yacimiento arqueológico de Adro Vello, situado a escasos metros de la iglesia, para así «poner en valor el importante patrimonio con el que cuenta Galicia».
Esta vez el Gobierno de Alfonso Rueda destina 200.000 euros a la restauración y conservación de la iglesia, tratando de «resolver los problemas de entrada de agua registrados en la cubierta y las escaleras de la torre del campanario».
Está previsto que, en un plazo de seis meses, se proceda a «mejorar la ventilación y los niveles de salinidad presentes en las fachadas, además de instalar chapas de zinc y láminas impermeables, modificar las carpintería de las ventanas, dotar de ventilación al bajo cubierta y renovar los morteros de cal tradicional».
Asimismo, la Consellería de Cultura anuncia la limpieza de las fachadas y otras mejoras con las que mejorar el aspecto actual del templo y dar mayores comodidades a los feligreses.
- Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Barajan organizar movilizaciones contra el recorte de la producción en el vino de Rías Baixas
- Los viticultores temen que recortar la producción de uva suponga su «ruina»
- Dimisión en el PP de O Grove: Pablo Leiva, incapaz de resolver los problemas del partido, renuncia «a todo»
- El Concello de Vilagarcía alcanza un acuerdo para abrir un parking en el solar del antiguo Liceo
- Recuperado uno de los miradores más espectaculares de la ría de Arousa
- Furor por los clubes de lectura