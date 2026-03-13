Catoira se hace con un camión y una furgoneta de segunda mano

Xoán Castaño, el alcalde nacionalista de Catoira, está convencido de que el modelo de trabajo de su gobierno a través de la Brigada de Obras «es más práctico, ágil y económico que el de anteriores mandatos», pues puede disponer de medios propios «en lugar de contratar empresas o medios externos».

Cita como ejemplo la renovación de su parque móvil mediante la adquisición de un camión con grúa y una furgoneta de segunda mano «que van a dar mayor capacidad operativa» al departamento de Obras e Servizos, «ahorrando a las arcas municipales una buena suma de dinero y evitando los frecuentes gastos de taller que se pagaban hasta ahora por los vehículos viejos».

En cuanto a las características de los vehículos, esgrime el regidor que «el camión es una herramienta muy útil y versátil para la brigada que permite realizar tareas como la carga y descarga de material de obras, recogida de voluminosos, residuos y escombros, revisión de instalaciones como la iluminación, rozas en altura e instalación de equipamientos». Hasta ahora el Concello «disponía de un viejo camión que no era apropiado para tales funciones».

La furgoneta adquirida. / FdV

De la furgoneta destaca que «está equipada con un remolque en el que trasladar la maquinaria de menor tamaño para realizar labores de mantenimiento».

«Suficiente»

Así las cosas, «Catoira dispone ya de un parque móvil municipal suficiente a corto y medio plazo, sobre todo después de reparar un tractor que llevaba tiempo abandonado y comprar una rozadora-trituradora».

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A mayores, «se recuperó otro tractor para hacer trabajos de limpieza –compartido con el Concello de Moraña–, que permite limpiar cunetas y hacer movimientos de tierras y rozas en vías y caminos de difícil acceso, además de poder limpiar la playa».