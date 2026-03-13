Los catamaranes se ponen a punto para darlo todo en Semana Santa

Estos días no solo se ultima la preparación de rutas, playas y todo tipo de lugares susceptibles de ser visitados durante las inminentes vacaciones de Semana Santa.

También los barcos de pasajeros que operan en el puerto grovense de O Corgo «se ponen guapos» para asistir a una deseada invasión de viajeros, la cual debe servir para dar comienzo a una temporada alta que, si todo sale bien, no se detendrá hasta después de la Festa do Marisco.

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En las últimas semanas, como ha sucedido con la flota profesional de pesca y acuicultura, muchos de los catamaranes han sido sometidos a tareas de reparación, mantenimiento y/o pintado, en este caso para lucirse en todo su esplendor ante decenas de miles de viajeros de todo el mundo. En la foto, el «Gran Cormorán Jet», junto al «Fly Delfín» el buque insignia de Cruceros do Ulla Turimares, la naviera de Gonzalo Naveiro.