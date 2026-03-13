Una bufanda roja para Valle-Inclán en la alameda de Santiago

La alameda compostelana será el escenario hoy, a partir de las 13.00 horas, de un homenaje a la figura de Ramón María del Valle-Inclán, un acto que impulsan la Fundación Eugenio Granell, el Foro Galicia e Valle y el Museo del escritor en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal y que suma este año su 19ª edición.

El acto se va a desarrollar ante la escultura del escritor vilanovés elaborada por César Lombera y que conmemora los paseos del escritor por la histórica ciudad que el convirtió en escenario y personaje de relatos mágicos, misteriosos o versos de lírica intimista. Este acto consistirá en la tradicional imposición de una bufanda roja y en la lectura pública de extractos de textos suyos sobre la ciudad. Entre los participantes estará Xaquín del Valle, uno de sus nietos y presidente del Foro Galicia e Valle que, en los últimos tiempos, ha editado diferentes publicaciones sobre el escritor, profundizando en su biografía y su obra.

La fecha elegida no es una causalidad ya que fue en marzo de 1935 cuando Valle llegó a la ciudad procedente de Madrid en la procura de recibir un tratamiento médico para una dolencia grave que lo estaba consumiendo. Desde Santiago partió hacia distintas localidades de Galicia. En Compostela, Valle paseó pos su plazas y calles, además de conversar y jugar al ajedrez, liderando tertulias en cafés y protagonizando noticias de la prensa de su tiempo. En Santiago de Compostela será donde reciba sepultura un 5 de enero de 1936, efeméride que se recuerda cada año en el cementerio de Boisaca.