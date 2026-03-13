Alegría guineana en Vilagarcía
El viento y la lluvia dañaron los jardines de Vilagarcía, también muy castigados por los ciudadanos que dejan que sus perros los machaquen e incluso por los ladrones de plantas. Es el momento de renovarlos
Ya mermados a causa de la acción de niños y perros –tanto porque los pisotean como porque algunos mean en ellos–, al igual que castigados por la acción de quienes se dedican a robar sus plantas –ya sea a trozos o enteras–, los jardines de Vilagarcía de Arousa atravesaban un momento ciertamente complicado.
Máxime después de los duros temporales de invierno, siendo evidentes los daños causados por el viento, la persistente lluvia e incluso las granizadas.
Ahora que la primavera se acerca y el tren de borrascas es historia , en el gobierno de Alberto Varela han considerado oportuno empezar a adecentar esos espacios ajardinados, sobre todo en zonas peatonales tan importantes de la ciudad como Arzobispo Lago y la plaza de Galicia, donde se ha procedido, igualmente, a limpiar y acondicionar sus fuentes y estanques.
Al igual que se hace, o se hará durante los próximos días y semanas, en la plaza de la Independencia, la de España y tantas otras zonas peatonales integradas en eso que Ravella define como «nuevo modelo de ciudad».
En ello están metidos los operarios municipales –sobre todo los del servicio de Jardines–, ya sea reparando los desperfectos o bien podando y plantando especies ornamentales.
A modo de ejemplo, decir que los jardineros llevan días plantando cientos de ejemplares de alegría guineana (Impatiens hawkeri), una especie ornamental que se caracteriza por lo llamativo de sus flores, tanto rojas como rosas, blancas o púrpuras, las cuales destacan entre las oscuras hojas de esta flor perenne originaria de Nueva Guinea, especialmente indicada para zonas de sombra o semisombra.
Al igual que se dedican a plantar geranios y rosales de múltiples especies y/o colores, entre otras muchos tipos de flores llamadas a embellecer zonas ajardinadas como las antes citadas, al igual que diferentes parques e incluso rotondas.
En este último caso los propios operarios del Concello citan como ejemplo la importante plantación de rosales realizada en la rotonda en la que confluyen las avenidas del Doctor Tourón y Agustín Romero con la calle Bosque Desamparados.
