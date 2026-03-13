Ádega proyecta la película «Lenny» en el Salón García

La programación del 50 aniversario del Cine Club Ádega continúa mañana en el Salón García con la proyección de «Lenny», película dirigida por Bob Fosse y protagonizada por Dustin Hoffman.

El filme, previsto para las 20.30 horas, recorre la vida del controvertido humorista estadounidense Lenny Bruce, marcada por el éxito, los excesos y los procesos judiciales provocados por su humor transgresor.

La sesión será gratuita para socios; la entrada costará 4 euros y la bonificada, 2,5.