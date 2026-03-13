Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 150 personas participan este fin de semana en la recogida de alimentos Zampakilos Solidario de 2026

La acción de voluntariado alcanza a toda la provincia.

La acción de voluntariado alcanza a toda la provincia. / FdV

Diego Doval

Arousa

Más de 150 voluntarios participarán hoy viernes y mañana sábado en una nueva edición de Zampakilos Solidario, la primera gran recogida de alimentos de 2026 organizada por la Fundación Provincial Banco de Alimentos junto a Vegalsa-Eroski. La campaña se desarrollará en una decena de supermercados de la firma y de Autoservicios Familia de Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo y Catoira.

La iniciativa volverá a celebrarse en formato mixto, de modo que los clientes podrán colaborar con la entrega de alimentos físicos o mediante aportaciones económicas al pasar por caja. El objetivo es alcanzar, al menos, los más de 60.000 kilos recaudados el pasado año en toda la provincia.

Noticias relacionadas

Además, ocho centros educativos de la comarca se sumarán a la «marea azul» para cubrir distintos turnos de voluntariado a pie de cada supermercado durante los dos días.

