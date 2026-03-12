Vilagarcía recuerda a las víctimas de los atentados del 11M

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa celebró ayer a mediodía un minuto de silencio en recuerdo de las 193 víctimas de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004. Los actos se han sumado a la conmemoración nacional por el 22 aniversario de la mayor acción terrorista en suelo europeo. Cargos públicos, trabajadores municipales y vecinos se reunieron frente a la casa consistorial, en Ravella, y guardaron silencio para expresar su solidaridad con los familiares de los fallecidos y los supervivientes.