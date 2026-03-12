Solidmar, el proyecto que regenerará dos hectáreas del litoral cambadés

La Fundación Condado de Taboada, en colaboración con el Concello de Cambados, presentó ayer la iniciativa Solidmar, un proyecto europeo de voluntariado ambiental financiado por la UE que traerá a la villa del albariño a unos 120 jóvenes de toda Europa que se van a implicar en la limpieza y regeneración de dos hectáreas de superficie del litoral. Esos 120 jóvenes, que van a repartir su presencia durante 36 meses, van a poner en marcha un conjunto de acciones ambientales centradas en recuperar un ecosistema costero y en gestionar los residuos marinos.

Así lo explicó ayer uno de los representantes de la Fundación Condado de Taboada, que quiso remarcar que este proyecto incluye un importante trabajo conjunto con el sector marisqueero, pero que va mucho más allá de una simple actuación medioambiental, sino que busca dar a conocer la importancia de los oficios tradicionales que consideran claves para fijar cultura y fijar población.

En la iniciativa también colaboran asociaciones similares de Portugal y Turquía, alguna de las cuales ya ha participado en otras iniciativas desarrolladas en Cambados, como es el caso del Solidarity Fest.

El desarrollo de la actividad se va a ejecutar en una zona situada entre la desembocadura del río Umia y la zona costera del casco urbano cambadés, actuando sobre la restauración y regeneración de un ecosistema marino que no solo cuenta con una gran importancia medioambiental, sino que es fundamental para la economía de un municipio como es Cambados por su producción marisquera. Esa actuación se dividirá en cuatro fases diferentes que incluirán a treinta participantes llegados desde Europa en cada una de ellas. Así, la intención es realizar limpiezas costeras, regeneraciones del entorno, eliminación de espacies invasoras que se encuentren en esa zona y, sobre todo, acciones de concienciación en las que se va a involucrar a los profesionales por sus conocimientos. Insisten desde la Fundación que "vamos a recuperar dos hectáreas dañadas en el entorno de Cambados, involucrando a la población local y a jóvenes llegados desde Europa, con iniciativas de limpieza en la que se recogerán más de 1.000 kilogramos de residuos marinos".

El proyecto está financiado con fondos europeos con un importe de 390.000 euros que se van a destinar a los gastos derivados del alojamiento, manutención y las actividades que realicen los voluntarios.

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, reconocía ayer que "esta iniciativa la acogemos con mucho gusto y creemos que es muy positiva por su aspecto solidario y de voluntariado internacional, con las ventajas que ofrece de estar enfocada hacia el mar". Insiste Lago en que la Fundación Condado de Taboada colabora desde hace tiempo con el Concello de Cambados "fomentando y promoviendo actividades de voluntariado y, en este caso, trata de mejorar las condiciones de vida del mar, tanto a nivel ambiental como social y cultural". n