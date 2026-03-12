La Peña Carcamáns celebra su 28 años animando al Celta

La Peña Carcamáns de A Illa de Arousa celebrará este fin de semana su 28 aniversario, casi tres décadas siguiendo al Celta allá por donde camina. El evento se celebrará en la Casa Forniños de Cambados a partir de las 22.00 horas, y se espera contar con la participación de dirigentes del club, así como con alguna sorpresa.

El menú incluirá todo tipo de viandas y barra libre por un precio de 50 euros y la fiesta acabará a altas horas de la madrugada, ya que la peña ha contratado una discomóvil para amenizar la velada. En esa velada está previsto que participen 215 integrantes de una peña que ya ha trascendido las fronteras del término municipal de A Illa para extenderse por todo el norte de la provincia de Pontevedra, e incluso, con un buen número de socios en Vigo.

La Peña cuenta en estos momentos con cerca de 2.000 socios y moviliza para cada encuentro que se disputa en Balaídos a varios autobuses. Además, también ha protagonizado noticias que han trascendido fronteras, como sus viajes en catamarán o pintarse las uñas para defender a Borja Iglesias.