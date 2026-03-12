Referentes cercanas
‘Mulleres que fan Poio’ en el cole
Cinco centros escolares de Poio acercan al alumnado las trayectorias de las cinco vecinas homenajeadas por la iniciativa que las puso en valor durante el 8-M
H. D.
La iniciativa «Mulleres que fan Poio», con la que el Concello rindió homenaje durante el 8 de marzo a cinco vecinas del municipio, está llegando a lo largo de esta semana a los centros escolares para acercar sus historias de vida al alumnado. El narrador Kike Mauricio, la ilustradora Tania Solla y la pandeireteira Alba Faro son los encargados de trasladar, a través de cuentos, dibujos y música, las trayectorias de Mari Carmen Pazos, Carmen Soto, Susa Vicente, Rosalina Gómez y Magdalena Rosales en los cinco colegios de Poio.
Las jornadas cuentan además con la presencia de las propias homenajeadas, de modo que los escolares pueden conversar directamente con ellas. Durante el día de ayer, Carmen Soto visitó el CEIP de Lourido, acompañada por el alcalde, Ángel Moldes, y por las concelleiras de Benestar e Igualdade y de Cultura e Educación, Natividad Torres y Natalia Sabarís. Rosalina Gómez, por su parte, acudió al CEIP de Chancelas. Moldes destacó que «la educación es la base para avanzar hacia una igualdad real» y defendió la importancia de que las nuevas generaciones cuenten con referentes cercanos.
