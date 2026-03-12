Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moción del PSOE en defensa de la paz

El PSOE de Vilagarcía presenta una moción para su debate en el pleno del próximo 26 de marzo, en la que hace un llamamiento a la paz y al respeto al derecho internacional. Los socialistas condenan el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, pero también repudian el régimen de los ayatolás.

