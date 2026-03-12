Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pelea ultras VigoCelta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Gardacostas rescata otra embarcación, esta vez en Vilanova de Arousa

Quedó encallada en unas rocas a la altura de As Sinas

Sus tres tripulantes están a salvo y fueron trasladados a Vilagarcía

Los tripulantes rescatados.

Los tripulantes rescatados. / FdV

M. Méndez

Arousa

Efectivos de Gardacostas de Galicia, que en la noche del martes rescataban una embarcación de pesca censada en O Grove que se había quedado sin motor a la altura de la isla de Ons, tuvo que intervenir de nuevo esta tarde, en aguas de Vilanova de Arousa.

Los funcionarios del servicio adscrito a la Consellería do Mar tuvieron que desplazarse al entorno de la playa de As Sinas, a bordo de la lancha auxiliar de la patrullera «Irmáns García Nodal», tras recibir una petición de ayuda.

Una vez allí consiguieron desencallar una embarcación de recreo, de nombre «Serka», que había quedado atrapada en las rocas situadas frente al citado arenal.

Noticias relacionadas y más

Los tres tripulantes de la embarcación en apuros fueron trasladados a salvo por Gardacostas al puerto de Vilagarcía de Arousa, al igual que la propia nave accidentada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents