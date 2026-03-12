Gardacostas rescata otra embarcación, esta vez en Vilanova de Arousa

Efectivos de Gardacostas de Galicia, que en la noche del martes rescataban una embarcación de pesca censada en O Grove que se había quedado sin motor a la altura de la isla de Ons, tuvo que intervenir de nuevo esta tarde, en aguas de Vilanova de Arousa.

Los funcionarios del servicio adscrito a la Consellería do Mar tuvieron que desplazarse al entorno de la playa de As Sinas, a bordo de la lancha auxiliar de la patrullera «Irmáns García Nodal», tras recibir una petición de ayuda.

Una vez allí consiguieron desencallar una embarcación de recreo, de nombre «Serka», que había quedado atrapada en las rocas situadas frente al citado arenal.

Los tres tripulantes de la embarcación en apuros fueron trasladados a salvo por Gardacostas al puerto de Vilagarcía de Arousa, al igual que la propia nave accidentada.