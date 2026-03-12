Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros

Las nuevas viviendas de promoción pública que se construyan a corto plazo en localidades como Vilagarcía de Arousa, Cambados u O Grove costarán entre 108.000 y 154.000 euros, en el caso de un piso de 90 metros cuadrados. Del precio más bajo podrán beneficiarse las personas y familias con menos ingresos.

El Instituto Galego da Vivenda e o Solo (IGVS) publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia una resolución mediante la cual se actualizan las tablas de precios de venta y alquiler de las viviendas de promoción pública, como las que va a construir la Xunta en Marxión y As Carolinas, en el municipio de Vilagarcía.

La administración ha dividido el territorio en tres zonas: una de precios máximos, en la que se han integrado las siete grandes ciudades; otra, denominada zona 1, en la que se encuentran la mayoría de las poblaciones grandes y de tamaño medio; y la zona 2, en la que están sobre todo concellos rurales y donde el precio de referencia será menor.

La Xunta ha determinado que el precio máximo de venta de las viviendas públicas sea de 1.717, 20 euros por metro cuadrado en los municipios de zona 1, entre los que se encuentran los de Vilagarcía de Arousa, Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, A Illa y Pontecesures. De este modo, un piso de 90 metros cuadrados costaría un máximo de 154.530 euros.

En el caso de los concellos de Meis, Meaño, Ribadumia, Valga y Catoira, que están encuadrados en la llamada zona 2, el precio del metro cuadrado está limitado a 1.464,75 euros. Esto significa que una vivienda de 90 metros cuadrados costaría en estas localidades algo menos de 132.000 euros.

En todo caso, las viviendas de protección pública están principalmente pensadas para familiar y personas con un poder adquisitivo modesto, por lo que existen deducciones de hasta el 30 por ciento sobre estos precios para aquellos solicitantes cuyos ingresos no superen tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Así, los solicitantes que cumplan con este requisito podrían adquirir una vivienda de 90 metros en los municipios de zona 1 (como Vilagarcía), por poco más de 108.000 euros (el descuento sería de unos 46.000 euros), mientras que en los ayuntamientos de zona 2, una casa de esas mismas características costaría en torno a 92.400 euros, al realizar la Xunta una deducción de casi 40.000 euros sobre el precio original.

En la misma resolución de la Xunta publicada ayer en el DOG se regulan los precios máximos de las plazas de garaje y de los trasteros, los de las segundas y posteriores transmisiones (entre particulares), y las rentas máximas en los contratos de alquiler.

Trasteros y garajes

La propuesta de la Consellería de Vivenda de la Xunta de Galicia establece para los anexos de las viviendas un tope de 1.030,32 euros por metro cuadrado en los municipios de la zona 1, y de 878,85 para los de la zona 2. Eso sí, solo serán computables un máximo de ocho metros cuadrados en el caso de los trasteros (aunque sean más grandes), y un máximo de 25 metros en el de las plazas de garaje.

Como en el caso de las viviendas, las personas o familias con ingresos iguales o inferiores a tres veces el IPREM podrán beneficiarse de una deducción sobre el precio mencionado anteriormente. Así, el coste máximo de las promociones ubicadas en la zona 1 sería de 721 euros por metro cuadrado de superficie útil, y en las de zona 2, de 615 euros.

De este modo, un solicitante que tenga derecho a las deducciones por sus ingresos y aspire a un piso público de 90 metros cuadrados en Vilagarcía tendría que afrontar un gasto de 108.000 euros por la casa, de 3.600 para un trastero de cinco metros cuadrados, y de algo más de 8.600 para una plaza de garaje de 12 metros, lo que totalizaría un gasto de en torno a 120.000 euros.

Los interesados en acceder a una casa de promoción autonómica tienen que inscribirse en el registro de la Xunta

Con esta resolución, la Xunta de Galicia modifica las tablas que estaban vigentes desde principios de junio de 2024, y las adaptan a la situación actual del sector de la construcción y del mercado inmobiliario, muy marcada por el alza de precios.

De hecho, la valoración del metro cuadrado se ha incrementado en unos 400 euros desde principios de esta década en los concellos de zona 1. Así, el coste de referencia entre 2021 y 2023 fue de 1.325 euros el metro cuadrado; en 2023, la Xunta de Galicia lo subió a 1.431 euros; y ahora, queda fijado en 1.717.

Entre particulares

La transmisión o alquiler de viviendas de promoción pública entre particulares está permitida, pero sujeta a la tutela de la administración pública durante el periodo legal de protección, que, en el caso de Galicia, y con carácter general, es de 30 años desde la obtención de la calificación definitiva. Además, es el Instituto Galego de Vivenda e Solo quien debe designar al adquiriente, para que las viviendas sigan destinándose a personas que cumplan los requisitos.

La Xunta de Galicia establece que, para estos casos, el precio de venta no podrá exceder el de la adjudicación original. Con esta medida, lo que pretende la administración es disuadir a quienes deseen comprar un piso de promoción pública con el objetivo de especular con él y venderlo después por más dinero del que había gastado.

En lo que atañe a los alquileres, la resolución publicada ayer por la Xunta también pone tope a los arrendamientos, pues el importe máximo anual de la renta será el resultante de aplicar el dos por ciento al precio máximo de venta. Eso sí, como en todos los casos anteriores, los solicitantes podrían beneficiarse de deducciones según sus ingresos, que en este caso oscilarían entre el 30 por ciento y el 50 por ciento.

Nuevos proyectos

La Xunta de Galicia pretende construir 6.000 viviendas públicas hasta 2030, y varias de estas promociones se ubicarán en O Salnés. En Vilagarcía hay dos previstas, la de Marxión, para una decena de apartamentos, y la de As Carolinas, de mayores dimensiones, pues se prevé que la urbanización ronde los 350 pisos.

Hace ya más de una década y media que la administración gallega no construye o promueve vivienda pública en la comarca arousana. El edificio intergeneracional de Bosque de Desamparados, en Vilagarcía, un bloque situado en Barrantes (Ribadumia) y las casas de Montes Outeiros, en Cambados, son tres de los últimos proyectos ejecutados hasta la fecha.

Pero esta situación podría cambiar en pocos años, puesto que varios ayuntamientos ya han iniciado los trámites para ceder suelo a la Xunta para la construcción de viviendas, como son los casos de Vilagarcía, O Grove, A Illa o Sanxenxo.

Para poder acceder en el futuro a una de estas casas es necesario estar dado de alta en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda. En O Salnés hay en torno a medio millar de personas inscritas, y la mayoría prefieren acceder al inmueble en régimen de alquiler.