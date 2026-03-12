Una forma de mantener la mente ágil sin dejar de aprender y divertirse

El Aula CeMit del Concello de Valga reunió a una veintena de alumnos en «Xogos para a mente e a diversión», una propuesta ideada para personas interesadas en «mantenerse activas y estimular sus capacidades cognitivas» en la que no faltaron el entretenimiento ni el ejercicio mental.

Así lo explican desde el Concello, donde aclaran que mediante «juegos de memoria, atención, lógica y creatividad los asistentes pudieron estimular el cerebro y mantener la mente despierta». De este modo pueden «mejorar la atención y el razonamiento, adquirir mayor rapidez mental y aumentar la concentración o capacidad de resolución de problemas».