Destinan 6.000 euros a combatir una plaga de termitas en Rubiáns

La junta de gobierno del Concello de Vilagarcía aprobó la contratación urgente de la empresa Plagal, especializada en el control de plagas, para actuar lo antes posible en el centro sociocultural de Rubiáns.

La asociación de vecinos que lo gestiona alertó de daños importantes en la madera de diferentes espacios del edificio, especialmente en el suelo del escenario, en la puerta de acceso a este espacio y en los marcos de los aseos. Tanto los técnicos municipales como los de la empresa pudieron comprobar que, efectivamente, se trata de una plaga de termitas.

Para evitar que la plaga se extienda al resto del edificio, Plagal tratará el exterior -con perforaciones cada 60 o 65 centímetros a lo largo de todo el perímetro- y el interior, con inyecciones en los marcos afectados por termitas y pulverizando la madera del escenario. La inversión prevista en esta actuación es de 5.800 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento también responde a la demanda de otro grupo vecinal, en este caso el de Faxilde, que venía exigiendo medidas contra la humedad detectada en su centro cultural.

De esta forma, se contrató a la empresa Chiky Nietos, por 3.500 euros para sustituir las placas de yeso del salón de actos y el pasillo. Una vez eliminada la humedad y renovados los elementos dañados, se pintarán las salas con materiales antimoho.