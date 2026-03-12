Los Concellos apuran las obras turísticas para no perder la subvención europea

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) dejó una lluvia de millones en O Salnés. Pero algunos Ayuntamientos podrían verse obligados a devolver parte del dinero recibido, y a pagar los intereses de las cantidades devueltas, si no son capaces de terminar todas las obras previstas antes del próximo 30 de mayo, y de justificarlas como muy tarde el 3o de junio.

El PSTD se financia con fondos europeos de los Next Generation, y Concellos como los de Vilagarcía, O Grove y la Mancomunidade do Salnés presentaron algunos de los mejores proyectos, por lo que fueron seleccionados y recibieron en todos los casos en torno a dos millones de euros de subvención. Vilagarcía, por ejemplo, financia con cargo a este plan la construcción de la futura zona verde de O Ramal; la Mancomunidade costeó la ampliación de la red de miradores; y O Grove aspiraba a reformar en profundidad la plaza de O Corgo.

Escultura de Monchiña, colocada con el PSTD mancomunado. | IÑAKI ABELLA

Pero por una razón u otra, muchas de las obras incluidas en los proyectos municipales marchan con retraso. En septiembre pasado, el Gobierno central amplió el plazo de ejecución de los proyectos hasta el 30 de mayo, y el de justificación hasta el 30 de junio, pero aún así hay actuaciones que difícilmente estarán terminadas a tiempo. Si eso sucede, los Ayuntamientos deberían devolver el dinero de los proyectos no ejecutados, con intereses.

José Cacabelos, alcalde de O Grove, es uno de los afectados, puesto que difícilmente logrará concluir en plazo la reforma de la plaza de O Corgo, presupuestada en medio millón de euros. Tanto es así que ha planteado la conveniencia de que las federaciones de municipios gallega o estatal negocien con el Gobierno central una nueva prórroga, de modo que los Concellos dispongan hasta final de año para terminar los proyectos.

Vilagarcía

Vilagarcia recibió casi dos millones y medio de euros del Plan de Sostenibilidad Turística (PSTD), y entre las actuaciones presupuestadas en su proyecto se encuentran la creación de un nuevo acceso a la Vía Verde do Salnés, y de la zona verde de O Ramal. En este último caso, los trabajos han experimentado un retraso sobre las fechas previstas, y la empresa adjudicataria solicitó recientemente una ampliación del plazo de entrega de la obra hasta el 30 de abril.

Carretera de A Lanzada a San Vicente. | IÑAKI ABELLA

Se trata de una obra de más de un millón de euros, llamada a transformar por completo esa parte de la fachada marítima de Vilagarcía, de ahí que una nueva dilación en los plazos podría tener graves consecuencias económicas para Ravella. Fuentes municipales aseguraron ayer que el gobierno central trabaja con la idea de que todas las obras y servicios cumplan los plazos.

En O Grove, todo apunta a que la reforma de O Corgo no llegará a tiempo, puesto que se trata de una actuación de gran envergadura y el Ayuntamiento aún está a la espera de recibir la autorización de Portos de Galicia. Cacabelos sí espera que dé tiempo a concluir y justificar otras dos actuaciones previstas en su PSTD, como son la mejora de la iluminación de la carretera de A Lanzada a San Vicente o la puesta a punto de la Ruta dos Burros Fariñeiros. Finalmente, la Mancomunidade do Salnés está pendiente de organizar un congreso sobre turismo, y por lo demás prácticamente ha finalizado ya todo su plan subvencionado.