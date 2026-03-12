La ausencia de un contrato de la luz levanta las críticas de Somos

Somos Ribadumia descubrió en el último pleno una circunstancia en la gestión del grupo de gobierno de ese municipio que «muestra el caos en el que vive esta institución, con un gobierno que no sabe ni las cosas que lleva a pleno». El representante de la formación, Sergio Soutelo, preguntó en pleno por el pliego de cláusulas para la licitación de los contratos de suministro eléctrico del Concello, aprobados en pleno el pasado mes de julio.

Sin embargo, «la actitud del gobierno fue mucho más indicativa que la respuesta el gobierno no sabía ni de lo que se estaba hablando». De hecho, continúan desde Somos, «fue tal la confusión que la propia secretaria tuvo que tomar la palabra y explicar lo que sucedió». La respuesta de la secretaria fue que no se llegó a licitar ese lote de contratos porque las cláusulas ya se encontraban desfasadas, por lo que, de iniciarse el proceso de licitación, podrían derivar en otros problemas.

Desde Somos, señalan que «por mucho que la redacción de las cláusulas de este tipo de contratación sea técnica, no podemos aceptar que ni el alcalde, ni la edil de cuentas, ni el edil de urbanismo, liberados todos ellos, se molestasen en leer los documentos que llevaron a pleno, ni a interesarse por saber qué eran, para qué se llevaban y, sobre todo, que cumplían con la legalidad».

Esta situación suma varios problemas, explican, como «la desidia del grupo de gobierno , que cuenta con una empresa para mejorar la gestión de esos contratos y que advirtió de la situación, haciendo el gobierno oídos sordos; así como que la empresa comercializadora comunicó al concello que, sin renovación de contrato, se aplicará la tarifa de último recurso, que incluye una penalización del 20% sobre la facturación, es decir, 32.812 euros más al año».