Alarma en Vilagarcía: la narcocasa de Os Duráns vuelve a arder
El incendio se registró a las nueve de la mañana
La polémica casa okupada del barrio vilagarciano de Os Duráns, tantas veces denunciada por los vecinos y objeto de numerosas actuaciones policiales, ha vuelto a arder.
A eso de las nueve y media de la mañana las llamas volvieron a apoderarse del interior de este pequeño y deteriorado inmueble situado en pleno centro de Vilagarcía, a escasos metros de la casa consistorial, dando lugar a un espectacular despliegue de medios de emergencia y extinción.
Parece que no se registraron heridos, aunque inicialmente había dudas al respecto, ya que no se descartaba que alguien pudiera encontrarse en su interior.
Esta infravivienda es conocida por las peleas constantes que se producen dentro y fuera de la misma, por ser utilizada para el trapicheo de drogas y por las molestias que suelen causar sus ocupantes ocasionales al conjunto de la población.
De ahí que incluso se organizaran iniciativas vecinales para pedir a las autoridades que acaben con una situación que los vilagarcianos consideran «altamente peligrosa».
Esta mañana, mientras observaban la evolución del incendio, temerosos de que pudiera afectar a los inmuebles lindantes, los allí residentes insistían en el «miedo» que pasan a diario acausa de presencia de este punto de trapicheo y la agresividad de algunos de sus moradores o visitantes habituales.
