Afundación regresa con Plancton a Pedregoso y Areoso

Ya se dijo otras veces que Plan de Conservación Territorial-ON (Plancton), que desde su puesta en marcha ha retirado de la costa gallega más de 148 toneladas de residuos, trata de «fomentar la conservación y la sostenibilidad de las actividades socioeconómicas realizadas en el mar».

Y también se dijo que esta labor presta especial atención al área de influencia de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y la Red Natura 2000, «tratando de inculcar una conciencia sostenible en todos los sectores sociales, especialmente en el pesquero».

Atendiendo a estos principios, que son la razón de ser del programa impulsado por Afundación –la Obra Social de Abanca–, resultan especialmente destacables las acciones para la eliminación de basura marina que se llevan a cabo en zonas especialmente sensibles.

Así se elimina basura en los fondos marinos y la costa del islote Guidoiro Pedregoso. / Plancton / Afundación

Entre todas ellas destacan los islotes Guidoiros Areoso y Guidoiros Pedregoso, donde los voluntarios de Abanca, la cofradía de pescadores y otras entidades colaboradoras actuaron hasta en ocho ocasiones en los últimos años.

Se implicaron en la faena 331 personas y 96 embarcaciones, dando como resultado la eliminación de 10.046 kilos de residuos.

Afundación considera que ha llegado el momento de volver a Areoso y Pedregoso, de ahí que cite el sábado a sus voluntarios a las 9.30 horas en el puerto de O Xufre (A Illa).

Desde allí se desplazarán a los islotes citados para recoger todo tipo de residuos, tanto en su superficie como en sus fondos marinos, de nuevo en colaboración con buzos de la cofradía de pescadores de A Illa de Arousa y entidades como el Club Subacuático Pérez-Sub, de Vilagarcía.

No faltarán a la cita representantes del Servizo de Patrimonio Natural de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, como tampoco miembros de la Federación Galega de Actividades Subacuáticas, del servicio marítimo de la Guardia Civil y Protección Civil de Vilanova de Arousa.

También estará Dragados Osmar, una empresa de servicios marítimos con sede en Cambados cuyo barco, el «Cuico», ha sido protagonista de multitud de operativos en los últimos años, sobre todo por su participación en estas limpiezas, en el reflotamiento de barcos y en la retirada del mar de todo tipo de artefactos, por muy aparatosos que sean.

Asimismo, colaboran Edelmar Tres, Descargas J.C. Viñas e Hijos y el Concello da Illa, «que se hará cargo de la gestión final de los residuos retirados» a lo largo de la mañana, según explican en Afundación.

En definitiva, «una gran alianza para lograr el objetivo de liberar este espacio natural de los residuos que ponen en peligro su rica biodiversidad», apostillan en la Obra Social de Abanca, que el año pasado logró retirar más de 51 toneladas de porquería en las playas y fondos marinos de toda Galicia tras dar participación a 1.100 personas y 190 embarcaciones.