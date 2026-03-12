Afasal imparte tres talleres para personas mayores

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha convocado para este año una actividad de estimulación cognitiva y psicomotricidad para personas mayores, y ha contratado el desarrollo del programa a la asociación Afasal. En concreto, el área de Persoas Maiores, que dirige la concejala Tania García, ha programado tres talleres, que se irán desarrollando a lo largo de este año en las antiguas instalaciones de la biblioteca, en la Rúa do Río.

Los «obradoiros» serán los martes y los jueves, por las tardes, y se formarán cuatro grupos de 19 personas, por lo que hay 76 plazas. La actuación pretende ofertar a las personas mayores de Vilagarcía de Arousa un recurso público para realizar ejercicio suave y mantenerse mentalmente activos, y se financia con cargo a los fondos de la Diputación. Los talleres los imparte Afasal, una asociación de familiares de enfermos de alzhéimer con amplia experiencia en este tipo de acciones. El presupuesto es de 14.400 euros.

Los talleres de estimulación cognitiva y psicomotricidad para mayores incluyen ejercicios de memoria, atención, cálculo (se hacen crucigramas, sopas de letras o puzzles) así como actividades físicas suaves, como baile o lanzamiento de pelotas, para mejorar la función cerebral, la fuerza, la coordinación y fomentar la socialización, previniendo así el deterioro cognitivo y físico.

Estas actividades tienen múltiples beneficios, como un refuerzo emocional, ya que aumenta la autoestima y reduce la apatía; la socialización, pues fomenta la creación de vínculos y el sentido de pertenencia en grupos; y, asimismo, retrasa el avance de enfermedades neurodegenerativas.