Servicios municipales
Más de 300 pasaportes y DNI emitidos en Poio
H. D.
Poio
Más de 300 vecinos del Concello de Poio han podido expedir o renovar su DNI y pasaporte en el último año sin salir del municipio gracias al servicio del Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional. Esta unidad móvil visita Poio una vez al mes en colaboración con el Concello, lo que evita desplazamientos y ahorra tiempo y costes a la ciudadanía. El servicio también permite realizar gestiones como renovar el pasaporte o actualizar claves del DNI electrónico. La próxima visita será este viernes en la plaza de O Mosteiro, en horario de mañana.
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Lluvia de millones para el sector mar-industria gallego
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Barajan organizar movilizaciones contra el recorte de la producción en el vino de Rías Baixas
- Los viticultores temen que recortar la producción de uva suponga su «ruina»
- El Concello de Vilagarcía alcanza un acuerdo para abrir un parking en el solar del antiguo Liceo
- Recuperado uno de los miradores más espectaculares de la ría de Arousa
- Furor por los clubes de lectura